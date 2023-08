Le interruzioni di corrente in tutto il mondo ci mostrano questa semplice cosa

Le interruzioni di corrente, che stanno diventando sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici e dell'invecchiamento delle infrastrutture, non colpiscono tutti allo stesso modo. Al contrario, tendono a esacerbare le disparità sociali, colpendo in modo sproporzionato le comunità più vulnerabili.

Queste possono durare da poche ore a diversi giorni, ma hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana. Il motivo è semplice: sono capaci di interrompere le attività lavorative, causare perdite di cibo e medicine, e rendere difficile l'accesso a servizi essenziali come l'assistenza sanitaria e l'istruzione.

Tuttavia, mentre alcune persone hanno la possibilità di mitigare questi impatti, ad esempio acquistando generatori di emergenza o trasferendosi in luoghi con alimentazione elettrica, per molti altri queste opzioni non sono accessibili.

In particolare, le comunità a basso reddito e quelle che già affrontano sfide socio-economiche tendono a essere colpite più duramente dalle interruzioni di corrente. Queste persone spesso non hanno i mezzi per affrontare le conseguenze, e possono avere difficoltà a recuperare una volta che l'energia è ripristinata.

Inoltre, tali comunità possono essere più vulnerabili agli effetti a causa di fattori come l'abitare in case mal isolate o l'aver accesso limitato ai servizi sanitari. Potrebbe sembrare una cosa banale, ma questi problemi richiedono l'attenzione dei responsabili delle politiche.

È necessario un approccio che tenga conto delle disparità sociali e che miri a garantire che tutti, indipendentemente dal loro reddito o dal loro contesto socio-economico, siano in grado di affrontare e recuperare dalle interruzioni di corrente (un pericolo che in Europa c'è stato durante lo scorso inverno).

Solo così possiamo sperare di costruire una società più resiliente e giusta di fronte alle sfide poste dalla mancanza di elettricità. In Giappone, invece, 100.000 persone sono rimaste senza corrente per colpa di un serpente.