Dagli interventi chirurgici alla formazione: Apple parla degli usi di Vision Pro

Quando manca sempre meno all’arrivo di Apple Vision Pro negli Stati Uniti, e quando iniziano a circolare i primi rumor su un possibile arrivo di Vision Pro anche in Europa, i dirigenti Apple si stanno adoperando per promuovere e parlare del computer spaziale.

In un nuovo filmato, che vede come protagonisti Mike Rockwell ed Alan Dye, entrambi coinvolti nello sviluppo del dispositivo, hanno parlato dei possibili casi d’uso di Vision Pro. Rockwell afferma che potrebbe rivelarsi uno strumento utile anche in ambito medico in quanto “spesso i chirurghi hanno difficoltà a guardare i display durante gli interventi, in quanto le informazioni sono sparse. Apple Vision Pro potrebbe riunirle e quindi migliorare i risultati per i pazienti”.

Lo stesso dirigente però ha anche affermato che i tecnici o meccanici aeronautici potrebbero utilizzare Vision Pro per operazioni d’addestramento, aprendo quindi le porte a nuove opportunità di apprendimento ed istruzione. Rockwell afferma che in fase di sviluppo “Apple ha cercato di realizzare un prodotto che fosse uno strumento, non un giocattolo”.

In virtù di tale ragione, due dipendenti di Apple si starebbero soffermando direttamente sull’esplorazione e scoperta di nuovi casi d’uso per Vision Pro.

Nella giornata di ieri, intanto, è emersa la notizia che Netflix non porterà alcuna applicazione per Vision Pro sull'App Store dedicato.