L'intervista ad un famoso epidemiologo sul futuro delle pandemie

La pandemia di COVID-19 ci ha colpiti come un fulmine a ciel sereno. Il tutto, infatti, è iniziato con un virus animale; entità come queste, che possono passare da un animale all'altro, sono chiamate virus zoonotici. Così, The Verge ha recentemente intervistato l'epidemiologo Christine Kreuder Johnson, che studia proprio questi organismi.

Cosa sono i virus zoonotici e cosa li rende particolarmente pericolosi? Alcuni non sono pericolosi. Essi gravano sulle persone che hanno contatti con gli animali, in particolare gli allevatori di bestiame. Ma il nuovo coronavirus ha fatto il salto dagli animali agli umani ed è stato in grado di essere trasmesso da uomo a uomo. La pericolosità di questi virus è che non si conoscono.

In che modo le malattie zoonotiche come questa possono diffondersi nelle persone? Condividiamo habitat che non avevamo mai condiviso in precedenza. In tal modo, abbiamo l'opportunità di interagire con gli animali, che prendono dimora vicino alle comunità umane. È molto importante considerare come le nostre azioni stiano cambiando il loro numero. In contesti di mercato, hai specie di animali selvatici molto diversi, dai pipistrelli ad altri tipi di mammiferi; specie che sono anche in grado di condividere i loro agenti patogeni. Questa tendenza dei virus a saltare le specie dovrebbe essere una capacità molto rara e difficile, ma stiamo offrendo loro opportunità senza precedenti per il contagio.

Cosa possiamo fare per ridurre al minimo il rischio di un'altra pandemia come quella che stiamo vedendo ora? Innanzitutto delle regolamentazioni (e divieti) per il commercio e il traffico di specie selvatiche. Successivamente, i governi dovrebbero occuparsi di monitorare anche la salute della fauna selvatica.