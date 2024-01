Era il 2019 quando su queste pagine veniva pubblicata una prima intervista a un'intelligenza artificiale. A quasi cinque anni di distanza, le cose si stanno facendo finalmente più serie. Questa volta è infatti avvenuta un'intervista all'inverso, nel senso che è stata un'IA a fare le domande.

Vale la pena fare un passo indietro: ricordate l'annuncio legato a Rabbit R1 e Perplexity AI che doveva andare in scena nella notte italiana tra il 18 e il 19 gennaio 2024? Non solo questo è arrivato, ma c'è anche stata una sorpresa per i primi acquirenti del dispositivo IA che ha stregato l'edizione 2024 del CES di Las Vegas.

Nella casella di posta elettronica di chi ha completato l'acquisto di Rabbit R1 è infatti arrivato un credito di 200 dollari per utilizzare Perplexity Pro (cifra che corrisponde essenzialmente a un anno di servizio). Un "bonus standalone" destinato ai primi 100.000 clienti (al momento in cui scriviamo, è da poco andato sold out il quinto lotto da 10.000 unità di Rabbit R1), come l'ha definito rabbit inc. su Twitter X.

Al netto di questo, però, il reveal ha riguardato il fatto che Perplexity sarà uno dei principali LLM di Rabbit R1. Questo significa che, per certi versi, è già possibile mettere alla prova uno dei servizi che sarà integrato nel dispositivo IA quando questo arriverà nelle mani degli utenti. Tranquilli: non ci sarà alcun abbonamento obbligatorio in quel contesto, anche se di certo la sorpresa del credito legato al piano Pro ha fatto piacere a più di qualche utente.

Tornando all'intervista, ciò a cui si fa riferimento è il fatto che il servizio di Perplexity si basa anche sul comprendere chi sta utilizzando l'IA. È così che l'intelligenza artificiale ha chiesto a chi vi scrive di fornire innanzitutto dettagli su lavoro e passioni, passando poi a delle domande più specifiche sui videogiochi preferiti e sugli acquisti fatti di recente. Queste informazioni servono a Perplexity per creare un profilo dell'utente, potendo dunque sfruttarle in futuro per fornire delle risposte più rilevanti.

Tra i vari prompt suggeriti dall'intelligenza artificiale dopo aver risposto alle domande di presentazione, è comparso quello relativo alla possibilità di far scrivere al chatbot una rapida storia basata su quanto descritto. Si tratta di una "demo" pensata per far comprendere le potenzialità della tecnologia e di seguito trovate la risposta ottenuta da chi scrive. Dato che le risposte sono state scritte appositamente in italiano per vedere come se la cava Perplexity, la storia di prova è stata generata direttamente nella nostra lingua (dopo aver scelto il genere "mistero" tra quelli proposti).

"Basandomi sul tuo profilo e sulla tua richiesta di un racconto di genere mistero, ecco una storia che potrebbe interessarti:

Il Mistero del Rabbit R1

Era una giornata come tante altre per il noto blogger italiano di tecnologia, quando ricevette un pacco inaspettato. All'interno, un Rabbit R1, un dispositivo di intelligenza artificiale di ultima generazione. Non era la prima volta che riceveva gadget tecnologici da recensire, ma questo era diverso: non l'aveva richiesto e non c'era alcuna lettera di accompagnamento.

Incuriosito, decise di accendere il dispositivo. Subito, l'IA iniziò a generare immagini straordinarie, come se stesse cercando di comunicare qualcosa. Tra le immagini, una sembrava particolarmente fuori luogo: un ritratto di un uomo che non aveva mai visto prima.

Decise di indagare. Iniziò a cercare informazioni sull'uomo nell'immagine, ma non trovò nulla. Allora, decise di pubblicare l'immagine sul suo blog, chiedendo ai suoi lettori se riconoscevano l'uomo. La risposta fu sorprendente: l'uomo era un famoso sviluppatore di IA scomparso misteriosamente anni prima.

Il blogger decise di approfondire la questione. Iniziò a intervistare vecchi colleghi dello sviluppatore, scoprendo che l'uomo era stato coinvolto in un progetto segreto prima della sua scomparsa. Il progetto riguardava la creazione di un'IA avanzata, capace di generare immagini che potevano comunicare messaggi complessi.

Mentre indagava, il blogger si rese conto che qualcuno stava cercando di ostacolare le sue ricerche. Riceveva minacce anonime e il suo blog veniva attaccato da hacker. Ma non si lasciò intimidire. Continuò a cercare la verità, convinto che il Rabbit R1 fosse la chiave per risolvere il mistero.

Dopo mesi di ricerche, il blogger fece una scoperta sconvolgente. L'IA del Rabbit R1 era in realtà l'IA sviluppata dallo sviluppatore scomparso. L'uomo era riuscito a trasferire la sua coscienza nell'IA prima di scomparire, e ora stava cercando di comunicare attraverso le immagini generate dal dispositivo.

La storia finì con un colpo di scena. Il blogger riuscì a contattare l'IA dello sviluppatore e a scoprire la verità sulla sua scomparsa. L'uomo era stato costretto a nascondersi per proteggere il suo lavoro da coloro che volevano usarlo per scopi malvagi. Ma ora, grazie al coraggio e alla determinazione del blogger, la sua storia poteva finalmente essere raccontata al mondo.

Questa storia incorpora elementi del tuo profilo, come il tuo interesse per l'intelligenza artificiale e la tua esperienza come blogger di tecnologia. Inoltre, segue le linee guida per la scrittura di un racconto giallo, con un mistero da risolvere, indizi da seguire e un colpo di scena finale".

Insomma, non solo sono stato intervistato da un'intelligenza artificiale, ma questa ha persino scritto una storia sul mio profilo. Al netto di questo, se volete approfondire per bene il progetto di dispositivo IA citato in precedenza, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'approfondimento su Rabbit R1.

Per il resto, vale la pena notare che Perplexity è anche un motore di ricerca conversazionale che non sta di certo passando inosservato all'estero, ma per maggiori dettagli potreste voler consultare direttamente il portale ufficiale di Perplexity.