Intesa-Isybank, l'Antitrust blocca tutto: chi è già stato trasferito può tornare ad Intesa

Se proprio qualche settimana fa Intesa ha spiegato come bloccare il passaggio ad Isybank, nella giornata di oggi arriva un provvedimento cautelare da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha bloccato il trasferimento alla banca digitale per 2,4 milioni di clienti coinvolti.

Ma non è tutto perchè, come si legge nel comunicato stampa di Agcom, in cui la decisione viene motivata con la volontà di mettere in condizione i correntisti di scegliere se mantenere il conto Intesa alle precedenti condizioni o se passare ad Isybank, coloro che sono stati passati alla banca digitale lo scorso 16 Ottobre potranno scegliere di tornare indietro ad Intesa, in quanto l’AGCM ha previsto che “le due banche, previa informativa chiara ed esaustiva sulle caratteristiche del nuovo conto Isybank, assegnino ai correntisti un congruo termine per fornire il proprio consenso espresso al trasferimento. In tal modo, coloro che si dichiareranno contrari avranno la facoltà di mantenere il precedente conto corrente alle stesse condizioni”.

Il faro è stato puntato sulle comunicazioni legate al passaggio ad Isybank che “sono state trasmesse ai clienti nella sezione archivio dell’App di Intesa Sanpaolo senza adottare accorgimenti che ne sollecitassero la lettura (ad esempio, notifiche push e pop-up) e non lasciavano capire che in tal modo i clienti si sarebbero potuti opporre al passaggio. Infine, nelle comunicazioni non erano state adeguatamente indicate le modifiche relative alle condizioni economiche previste dal nuovo conto corrente e ai servizi non più inclusi”. Inoltre, i nuovi conti correnti prevedono delle condizioni economiche differenti con conseguente perdita di alcuni servizi: secondo l’AGCM tali modifiche dei contratti stipulati in precedenza “sono state unilateralmente imposte senza che fosse stato richiesto il previo consenso dei clienti al trasferimento”.