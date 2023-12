Intesa San Paolo, problemi per l'app oggi 21 Dicembre 2023 - Aggiornata

Problemi per l'app di Intesa San Paolo oggi 21 Dicembre 2023. Da qualche minuto risulta praticamente impossibile accedere all'applicazione del popolare istituto di credito italiano.

Come certificato anche dalla pagina Downdetector di Intesa San Paolo, dove le segnalazioni hanno ampiamente superato quota 700, sono lamentati disservizi con l'accesso mobile, ai servizi bancari da smartphone e la banca online.

Abbiamo provato ad effettuare un test sul nostro iPhone 15 Pro Max ed effettivamente dopo aver cliccato sul tasto "Entra" sia inserendo i dati manualmente che facendo la scansione con il FaceID, non riusciamo ad accedere e ci troviamo di fronte ad una schermata generica con il cerchio che continua a girare.

Ovviamente vi aggiorneremo appena arriveranno ulteriori dettagli in merito. Come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per ulteriori dettagli.



Aggiornamento 15:59 - Le segnalazioni sono in aumento: probabile si tratti di un disservizio più diffuso.