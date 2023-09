Intesa San Paolo e la terrificante truffa del pagamento in sospeso: occhio all'SMS

Con la fine dell’estate, tornano ad affacciarsi le truffe telefoniche. In particolare, negli ultimi tempi è divenuta popolare tra gli utenti una truffa che ha ad oggetto i conti Intesa San Paolo, sebbene l’istituto di credito non sia in alcun modo direttamente coinvolto nella truffa.

In molti infatti sui social riferiscono di aver ricevuto degli SMS riguardanti fantomatici pagamenti in sospeso che non possono essere completati, a meno che non si clicca sul link allegato e si inseriscono le credenziali del proprio account. Sebbene il sito sia simile a quello di Intesa, non è collegato alla banca ed inserendo i dettagli del proprio account al suo interno si ha come butta sorpresa che il conto viene svuotato.

Per tale ragione, quest’oggi Intesa San Paolo ha voluto informare i propri utenti via SMS di tali tentativi, anche alla luce dell’imminente passaggio di molti utenti ad Isybank che potrebbe trarre in inganno i meno esperti.

Nell’SMS si legge quanto segue: “ti ricordiamo che le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo non ti chiederanno mai le credenziali di accesso al tuo conto, non daranno ultimatum via SMS o via telefono e mai ti chiederanno di collegarti ad un link per inserire i tuoi codici. Qualora ciò avvenga si tratta di un tentativo di frode: contatta subito direttamente la Filiale Digitale al numero 800.303.303.”

Ricordiamo che di recente è stata scoperta una lista di applicazioni Android che mirano al conto in banca.