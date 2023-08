Intesa Sanpaolo down oggi 1 Agosto 2023: problemi con sito ed app

Problemi con l'applicazione di Intesa Sanpaolo oggi 1 Agosto 2023. Da qualche minuto, infatti, risulta inaccessibile sia il sito web della prima banca italiana che l'applicazione mobile che consente di gestire gli investimenti ed il denaro.

La conferma è arrivata anche dalla pagina Downdetector di Intesa Sanpaolo, dove poco dopo le 11 si è assistito ad un picco di segnalazioni giunte da tutta Italia.

In particolare, vengono lamentati disservizi con il mobile ed online banking, ma c'è anche un 1% di segnalazioni di problemi dagli ATM. I problemi sono diffusi in tutta Italia e non locali, sinonimo di come si tratti di un down generico che probabilmente verrà risolto a stretto giro di orologio.



Da parte dell'istituto di credito italiano non sono arrivate ancora comunicazioni in merito, e come sempre vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali aggiornamenti supplementari sulla vicenda, che seguiremo nelle prossime ore.

Notizia in aggiornamento