Intesa Sanpaolo Mobile sbarca finalmente su Huawei AppGallery

Periodo di forte crescita per i servizi inclusi in AppGallery, che nel tempo sta cercando di trovare un forte alleato per porsi come valida alternativa al Play Store sui device sprovvisti dei servizi Google. Dopo aver ricevuto il supporto all'app Bancomat Pay, ecco che sbarca sullo Store Huawei anche Intesa Sanpaolo.

Con la sua app Intesa Sanpaolo Mobile, un nuovo player del settore bancario trova il suo posto all'interno dell'AppGallery, portando i suoi servizi di mobile banking su tutti i dispositivi provvisti di HMS, fra cui Huawei Mate 40 Pro e gli smartphone della Serie Huawei P40.

Del funzionamento degli Huawei Mobile Services abbiamo parlato nel nostro speciale di approfondimento su HMS, ma siamo lieti di apprendere che Huawei è riuscita ad accogliere Intesa Sanpaolo fra i suoi partner.

Il General Manager del Consumer Business Group di Huawei Italia, Stephen Duan, si è detto particolarmente orgoglioso del nuovo traguardo, affermando inoltre che questo "rappresenta un importante traguardo nella realizzazione di un sistema sempre più a misura di utente che conta un numero di applicazioni in costante crescita, soprattutto tra quelle ormai necessarie nella vita di tutti i giorni, come l’app bancaria Intesa Sanpaolo Mobile, utile per tenere sotto controllo le proprie spese e gestire pagamenti ovunque ci si trovi e in totale sicurezza".

Per utilizzare l'app è necessario avere un conto corrente Intesa Sanpaolo e, dopo aver attivato l'accesso ai canali digitali, sarà possibile effettuare l'accesso.