Intolleranza al lattosio? 800 anni fa si aveva lo stesso problema e poteva essere fatale

Analizzando materiale genetico dalle ossa di individui deceduti in un conflitto intorno al 1200 a.C. sulle rive del Tollense, un fiume della Germania nord-orientale, dei ricercatori hanno scoperto che la capacità umana di digerire lo zucchero del latte (il lattosio) dopo l'infanzia si è diffusa in tutta l'Europa centrale in poche migliaia di anni.

Circa uno su otto dei presunti guerrieri aveva una variante genetica che consentiva loro di scomporre il lattosio. "Della popolazione odierna che vive in questa stessa area, circa il 90% ha questa un enzima digestivo chiamato lattasi", spiega il genetista della popolazione Professor Joachim Burger di JGU, l'autore principale dello studio. La lattasi è un enzima che consente all'intestino di scomporre il lattosio nei latticini senza difficoltà.

A parte la persistenza della lattasi e poche altre varianti genetiche, i genomi dei Tollense sono simili a quelli degli attuali abitanti della Germania settentrionale e della regione del Mar Baltico. "L'unico modo per spiegare questa differenza tra queste persone dell'età del bronzo e quelle odierne è una selezione naturale molto forte", sottolinea il biologo Daniel Wegmann dell'Università di Friburgo, in Svizzera.

"Concludiamo che negli ultimi 3.000 anni, gli individui persistenti con la lattasi hanno avuto più figli o, in alternativa, quei bambini hanno avuto migliori possibilità di sopravvivenza rispetto a quelli senza questo tratto", afferma Wegmann. In ogni generazione gli individui persistenti alla lattasi hanno il 6% di possibilità in più di sopravvivere all'età riproduttiva, rispetto agli individui con un deficit parziale o assoluto alla lattasi (in poche parole, rispetto agli intolleranti).

Perché la capacità di digerire lo zucchero del latte dopo l'infanzia ha fornito un così grande vantaggio evolutivo? Non c'è ancora una risposta definitiva. L'ingestione del latte potrebbe aver fornito maggiori possibilità di sopravvivenza durante la scarsità di cibo o quando le scorte di acqua potabile erano contaminate.