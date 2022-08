Intrappolare gli atomi? Ecco come ci è riuscito un team di scienziati

Gli atomi sono davvero "incontenibili". Si muovono continuamente senza sosta, escono dai contenitori più resistenti e si agitano anche a temperature prossime allo zero assoluto. Tuttavia, gli scienziati devono essere in grado di intrappolarli e manipolarli per permettere il corretto funzionamento dei dispositivi quantistici. Quindi come fare?

Per rispondere a tale domanda ci vengono in aiuto i ricercatori del National Institute of Standards and Technology (NIST) che, insieme ai collaboratori del JILA (un istituto congiunto dell'Università del Colorado), hanno dimostrato per la prima volta di poter intrappolare singoli atomi utilizzando una nuova versione di "pinze ottiche" miniaturizzate. Un sistema che afferra gli atomi usando un raggio laser proprio come delle "bacchette".

Di solito infatti, le pinze ottiche (che hanno vinto il Premio Nobel per la Fisica nel 2018) sono dotate di "ingombranti" lenti di dimensioni centimetriche, già utilizzate precedentemente dagli stessi istituti NIST e JILA per creare con successo un orologio atomico.

Ora però, il team di scienziati ha creato un nuovo design che, invece delle lenti tipiche,

implementa un'ottica non convenzionale: una base di vetro quadrato di circa 4 millimetri di lunghezza stampato con milioni di colonnine alte solo poche centinaia di nanometri (miliardesimi di metro) che collettivamente agiscono come minuscole lenti a contatto.

Queste superfici sovraimpresse, soprannominate metasuperfici, concentrano la luce laser per intrappolare, manipolare e visualizzare i singoli atomi all'interno di un vapore. Così da poter operare nel vuoto in cui si trova la nuvola di atomi intrappolati, a differenza delle normali pinzette ottiche.

L'innovativo processo, che prevede una serie di diversi passaggi abbastanza complessi, crea onde che si combinano o "interferiscono" tra loro, note come onde piane, facendo sì che concentrino tutta la loro energia in una posizione specifica, consentendo al sistema ottico di intrappolare una serie di singoli atomi che risiedono in posizioni leggermente diverse l'una dall'altra.

Il sistema, progettato, fabbricato e testato da Amit Agrawal ed altri due scienziati del NIST, Scott Papp e Wenqi Zhu, insieme ai collaboratori del gruppo di Cindy Regal presso JILA, è stato in grado di mantenere gli atomi in posizione per circa 10 secondi, un tempo sufficiente per studiare le proprietà quantomeccaniche delle particelle ed utilizzarle per memorizzare informazioni quantistiche. Un risultato davvero eccezionale.

Durante lo studio hanno inoltre dimostrato come le metasuperfici possano fare molto di più che confinare singoli atomi. Focalizzando infatti la luce con una precisione millimetrica, possono anche "convincere" i singoli atomi a speciali stati quantistici, adattati per specifici esperimenti di cattura.

Lo studio completo, è stato pubblicato sulle pagine di PRX Quantum.

Rimanendo in tema, a che punto siamo con lo sviluppo della tecnologia quantistica? Quale futuro ci aspetta? Inoltre, sapete cos'è un computer quantistico?