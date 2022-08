Intrappolati in un ambiente che non è il loro: dramma per alcuni uccelli

Gli animali di tutto il mondo non riescono più ad adattarsi ai repentini cambiamenti climatici. Il team di ricercatori dell'Università di Lipsia ha pubblicato uno studio su "Nature Ecology & Evolution" che dimostra le sofferenze a cui sono sottoposti.

Il riscaldamento globale sta portando inevitabilmente alla migrazione di massa di molte specie sia di mare che di terra. Le specie marine ad esempio nuotano verso i poli, le specie di montagna invece si spostano ad altitudini maggiori (ecco alcuni colibrì portati a 3.000 metri di altezza).

Tuttavia, non tutti sono in grado di affrontare questi drastici cambiamenti e per tale ragione, si ritrovano letteralmente intrappolati in un ambiente che oramai non è più il loro. Si tratta di un fenomeno definito disaccoppiamento climatico, fenomeno che a quanto pare sta colpendo particolarmente gli uccelli del nord America.

Il team di ricercatori ha focalizzato l'attenzione su 114 diverse specie di uccelli che vivono nell'area compresa tra Stati Uniti e Canada. I risultati suggeriscono chiaramente che il 26% di queste, negli ultimi 30 anni, hanno visto stravolta la loro situazione climatica e tuttavia, durante tutto questo periodo, non sono riusciti ad individuare un nuovo habitat.

Un esempio è quello del passero "Ammodramus savannarum", che attualmente si trova in una condizione di disagio e forte sofferenza, poiché vive ancora oggi nelle praterie americane che stanno pian piano sparendo completamente.

I ricercatori affermano che si tratta di un fenomeno che tende a colpire maggiormente gli uccelli che hanno bisogno particolari condizioni per sopravvivere, oltre a coloro che si trovano già a rischio estinzione a causa della totale distruzione del loro habitat.

Ecco inoltre svelato perché al picchio non fa male la testa!