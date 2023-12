Intrepidi scienziati scoprono dei gamberi che vivono sugli alberi

Durante un’intrepida spedizione sui Monti Ciclopi, in Indonesia, alcuni scienziati hanno identificato un genere completamente nuovo di gamberi. Questi singolari crostacei sono in grado di sopravvivere sulla terraferma e addirittura sugli alberi, lontani da ogni specchio d’acqua.

I normali gamberi respirano utilizzando le branchie per estrarre l'ossigeno dall'acqua e, a seconda della specie, vivono in ambienti marini o d'acqua dolce. Il fatto di prosperare così lontano nell'entroterra deve significare che questo nuovo genere ha adattato un modo per respirare senza essere completamente immerso nell'acqua, forse aiutato dalle piogge o dall'umidità.

"Siamo rimasti piuttosto scioccati dalla scoperta di questo gambero nel cuore della foresta, perché è un notevole allontanamento dal tipico habitat marino di questi animali", ha dichiarato Leonidas-Romanos Davranoglou, l’entomologo capo della spedizione che rimarrà nella storia.

Durante il loro viaggio, infatti, gli scienziati hanno anche riscoperto una rarissima echidna dal becco lungo di Attenborough, un parente dell’ornitorinco ritenuto estinto da oltre sessant’anni.

D’altronde, il team aveva diritto a qualche vittoria dopo una spedizione così pericolosa e impegnativa. Come nei migliori film, gli scienziati hanno affrontato terremoti che li hanno costretti a evacuare sistemi di grotte e si sono imbattuti in molti serpenti e ragni velenosi.

Davranoglou si è rotto un braccio in due punti, un altro membro della squadra ha contratto la malaria e un terzo ha avuto una sanguisuga attaccata all'occhio per un giorno e mezzo prima che dei medici potessero rimuoverla.

Malgrado ciò, i ricercatori non hanno perso l’amore per l’ambiente incontaminato che hanno affrontato: "Anche se alcuni potrebbero descrivere i Monti Ciclopi come un inferno verde, io penso che il paesaggio sia magico, allo stesso tempo incantevole e pericoloso, come qualcosa uscito da un libro di Tolkien".