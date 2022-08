Questo Paese ha introdotto una tassa sulle schede video: si paga in base alla VRAM

Il mercato delle schede video sta vivendo una fase di contrazione che potrebbe ostacolare lo sviluppo di produttori come NVIDIA e AMD. Alle difficoltà del settore potrebbe però presto aggiungersene un'altra: un Paese, infatti, ha approvato la prima tassa al mondo sulle schede video, il cui valore dipende dalla quantità di VRAM della GPU.

Il Paese in questione è il Pakistan: le autorità di Islamabad, stando a quanto riporta VideoCardZ, hanno deciso di aumentare il prezzo delle GPU con una tassa aggiuntiva su queste ultime. In particolare, la tassa sarà pari al 36% del prezzo della scheda video "aggiustato" in base alla sua VRAM. Qui le cose iniziano a farsi piuttosto complicate.

Il Governo pakistano, infatti, ha deciso che non prenderà in considerazione il MSRP delle GPU da tassare, bensì la loro memoria. Ad ogni fascia di memoria verrà applicato un assessed value in Dollari, cioè un prezzo di base uguale per tutte le schede video con la stessa VRAM, sulla quale poi verrà applicato un sovrapprezzo del 36%.

Prendiamo come esempio una GPU da 8 GB. Le autorità di Islamabad hanno deciso che l'assessed value della scheda è di 196 Dollari, che poi vengono convertiti in Rupie (assumendo il tasso di conversione per cui un Dollaro è uguale a 215 Rupie). In questo modo, otteniamo una sorta di MSRP "aggiustato" di 42.140 Rupie, che va caricato di una tassa del 36%, pari cioè a 15.170 Rupie circa. Sommando le due cifre otteniamo infine il prezzo di vendita della scheda, pari a 57.310 Rupie, o 266 Dollari.

Ciò significa tutte le schede da 8 GB di VRAM avranno lo stesso prezzo: una RTX 3070 da 8 GB costerà quanto una RX 6500XT (sempre da 8 GB), mentre una scheda di MSI costerà come una di ASUS, Gigabyte e via dicendo. Ovviamente, questo sistema potrebbe portare a delle valutazioni scorrette di prezzo in alcuni casi: per esempio, una RTX 3060 con 12 GB di VRAM finirebbe per costare molto di più di una RTX 3070 con 8 GB di VRAM.