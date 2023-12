Un intruso sta viaggiando verso il cuore della Via Lattea

Nel cuore della Nostra Galassia, non lontano dal buco nero supermassiccio Sagittarius A, si nasconde un intruso: una stella molto antica proveniente da una galassia ormai scomparsa. L’astro vagabondo, battezzato S0-6, si appresta ora a gettarsi nella devastante morsa gravitazionale del buco nero.

Gli astrofisici sanno che S0-6 è un intruso proprio perché si trova in prossimità di Sagittarius A. Infatti, vicino a un buco nero di quel tipo, le forze di marea sono troppo forti per consentire la formazione di stelle.

In altre parole, tutte le stelle nelle vicinanze di un buco nero supermassiccio devono essere nate da qualche altra parte e poi essersi spostate lì in seguito.

Nella maggior parte dei casi, le stelle che si avvicinano a Sagittarius A provengono dalla periferia della stessa Via Lattea. Tuttavia, la composizione e l’età di S0-6 fanno pensare che questa stella sia nata molto più lontano, in una delle piccole galassie divorate dalla gravità della Via Lattea miliardi di anni fa.

S0-6 potrebbe essersi sottratta a questo destino grazie all’esplosione di una supernova, che l’avrebbe proiettata nello spazio intergalattico prima che la sua galassia d’origine scomparisse (a proposito, cosa succederebbe se una stella errante si avvicinasse a noi?)

Ora, però, la stella vagabonda si trova faccia a faccia con Sagittarius A, che molto presto la distruggerà con la sua immensa attrazione gravitazionale.

Ma non disperatevi, il destino di S0-6 era già segnato: la stella è ormai nel suo stadio di gigante rossa, l’ultima fase della sua evoluzione naturale.