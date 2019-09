Invasione Area 51, il giorno è arrivato: primi arresti in vista del 'raid'

Il 20 Settembre è finalmente arrivato. Oggi, infatti, è in programma il raid nell'Area 51, nato da un meme che ha visto coinvolti 600mila utenti che alle 21:00 italiane tenteranno di invadere la base militare militare più famosa del mondo, correndo come Naruto.

Nonostante l'annullamento del festival da parte degli organizzatori, però, i più fedeli ed appassionati sono già giunti nei pressi dell'Area 51 da diversi giorni. Secondo quanto riportato da vari giornali, due ragazzi sarebbero stati arrestati in quanto hanno tentato di introdursi nella base dell'Aeronautica Militare Statunitense, che è famosa per le numerose leggende metropolitane sull'esistenza degli extraterrestre, che i complottisti sostengono siano custoditi all'interno e coperti dal governo a stelle e strisce.

La stampa locale riferisce che nelle ultime ore è stato registrato un aumento dell'afflusso di gente nella zona. Molti sono arrivati in camper e camion, ed hanno allestito un campo vicino a Rachel e Hiko, in Nevada, due cittadine che insieme hanno una popolazione di circa 150 persone.

Nell'evento iniziale gli organizzatori affermavano che "correndo come Naruto, possiamo muoverci più velocemente dei loro proiettili". Non è infatti escluso che l'Aeronautica inizi a sparare qualora il raid dovesse concretizzarsi, in quanto è severamente vietato introdursi senza autorizzazione nelle basi.