L'invasione russa in Ucraina ha colpito due impianti di smaltimento dei rifiuti nucleari

Dopo che l'esercito russo ha invaso l'Ucraina e conquistato la centrale nucleare di Chernobyl, durante lo scorso fine settimana ha danneggiato due impianti di scorie nucleari. Non è ancora possibile conoscere l'entità del danno, ma i controlli preliminari affermano che non vi è alcuna minaccia immediata per il pubblico.

In particolare sembra essere stato un attacco missilistico, indirizzato verso il sito di un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi, ad essere stato segnalato all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) domenica 27 febbraio. Ad essere stata colpita è stata una filiale di Kiev dell'impresa statale specializzata "Radon".

Fortunatamente, il personale è stato in grado di ripararsi durante i bombardamenti sul sito e, a causa dell'evento, i sistemi automatizzati di monitoraggio delle radiazioni sono temporaneamente offline... per poi essere riportati nuovamente online. Nei prossimi giorni arriveranno le valutazioni definitive per valutare la situazione.

Durante il fine settimana anche un altro luogo di sepoltura delle scorie nucleari, nella città di Kharkiv, ha subito un incidente a causa della caduta di un trasformatore elettrico durante il conflitto. Questi non sono depositi di rifiuti radioattivi di alto livello, ma entrambi rappresentano un rischio per la salute pubblica se dovessero subire ulteriori attacchi da parte dell'esercito russo.

L'energia atomica costituisce circa la metà della potenza dell'Ucraina e l'AIEA è preoccupata. A proposito, il futuro dell'atomica? Reattori galleggianti entro il 2025.