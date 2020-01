Inventata una benda intelligente che rileva le infezioni batteriche e le contrasta

E’ stato inventato un nuovo tipo di bendaggio capace di riconoscere eventuali infezioni batteriche e rilasciare, se occorre, i farmaci giusti per una migliore guarigione.

E’ stata inventata una nuova tipologia di benda è con incredibili capacità: non solo riconoscere eventuali infezioni da parte di agenti batterici ma rilasciare anche, all’interno della ferita, il farmaco più indicato per quella stessa infezione, ottimizzando i tempi e la quantità di farmaci. Un altro vantaggio è quello di poter aiutare, così, anche ad impedire la resistenza dei batteri agli antibiotici. Il funzionamento di questa benda è semplicissimo e, per segnalare la presenza o meno di agenti batterici all’interno di una ferita che possono sviluppare infezioni, usa un sistema semplice di colori.

Se, infatti, dopo l’applicazione sulla ferita la benda assume colorazione verde significa che su di essa non ci sono batteri o, comunque, la loro concentrazione è bassa. La presenza di una certa concentrazione di batteri, invece, fa virare il colore dal verde al giallo e, allo stesso tempo, la benda rilascia un farmaco antibiotico. Se, ancora, il colore da giallo vira al rosso significa che la benda ha rilevato la presenza di un batterio che è resistente al farmaco e quindi la ferita ha bisogno di un trattamento speciale e più energetico. In presenza di colore rosso la benda può rilasciare, a seguito di una stimolazione luminosa da parte del personale medico, un altro tipo di farmaco, una sostanza reattiva di ossigeno che indebolisce i batteri antibiotico resistenti.

Questo tipo di benda è stato strutturato e creato da un gruppo di scienziati e ricercatori dell’Accademia cinese delle Scienze ed è stato sperimentato con successo su dei topi, riuscendo a combattere, in questi animali, infezioni da parte di E. coli “normali” e da parte di quei batteri resistenti agli antibiotici. I vantaggi di questa medicazione sono molteplici e di varia natura. Si potrebbero avere, come dicono gli scienziati dello studio, un guadagno di tempo e una diagnosi visiva veloce se è in corso una infezione batterica e, cosa forse ancora più importante, questa medicazione potrebbe rallentare la diffusione della resistenza agli antibiotici da parte dei batteri.