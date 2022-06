È stata inventata una ruota che riesce a rotolare in salita

Un team internazionale di ricercatori "reinventa" la ruota grazie a un robot che può salire spontaneamente un pendio. La creazione di questi scienziati non sta riscrivendo le leggi della fisica, ma semplicemente utilizza un'escamotage per sconfiggere la gravità.

In poche parole, questa "ruota hi-tech" utilizza i suoi segmenti per spingersi contro il suolo e per superare gli ostacoli mentre si allontana su una salita. La ruota, infatti, è composta da singoli motori che sono collegati tra loro per formare la sua struttura rotonda, con ogni modulo collegato a bracci di plastica caricati con un elastico disposti in modo tale da generare una coppia opposta.

Quello che si verifica in questo ingegnoso meccanismo è semplice: la spinta e la trazione dei singoli motori generano oscillazioni circolari che provocano l'allungamento e l'espansione della ruota in modo da consentirle di rotolare in salita. Sebbene molto curiosa, la tecnologia non sostituirà esattamente la ruota in tempi brevi (e non vuole neanche farlo in realtà).

"Gli animali sono molti componenti oscillatori interconnessi che devono lavorare insieme", ha dichiarato a Quanta Magazine Nick Gravish, esperto di robotica dell'Università della California, a San Diego, che non è stato coinvolto nella ricerca. Una scoperta che potrebbe essere utile, tra le tante cose, per saperne di più sulla biologia di alcuni animali.

Una sorta di "robot", come questo piccolissimo granchio controllato da remoto.