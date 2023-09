Inventato un dispositivo in grado di silenziare nella realtà le persone indesiderate

Un dispositivo in grado di separare le conversazioni in una stanza affollata e di "mutare" le voci indesiderate su comando. Questa non è più una fantasia, ma una realtà grazie a un innovativo altoparlante che utilizza sette microfoni "autodispieganti" per creare delle "zone di discorso" all'interno di una stanza.

Queste zone permettono all'altoparlante di tracciare e identificare diverse voci, anche in movimento. Ma la vera magia sta nel fatto che, grazie a questa localizzazione precisa, è possibile non solo separare le conversazioni simultanee, ma anche silenziare le zone rumorose o le persone fastidiose, rendendolo ideale per applicazioni come le videoconferenze.

Lo straordinario dispositivo non è un semplice altoparlante, ma piuttosto ciò che viene definito come uno "sciame robotico". I microfoni autodispieganti sono piccoli robot delle dimensioni di un ditale che comunicano tra loro, muovendosi su piccole ruote come mini aspirapolveri Roomba, e ritornando alla stazione di ricarica quando necessario.

Utilizzando una tecnica simile all'ecolocalizzazione ad alta frequenza - un po' come pipistrelli - , questi robot sono in grado di navigare nell'ambiente e, distribuendo i microfoni il più possibile, una rete neurale elabora i dati per effettuare calcoli più precisi. In test reali, lo sciame robotico è stato in grado di localizzare le voci con una precisione del 90%, nonostante gli ostacoli come la mancanza di conoscenza preventiva delle posizioni o delle voci.

C'è ancora spazio per miglioramenti, poiché il sistema impiega in media 1,82 secondi per elaborare tre secondi di suono. Ma le potenzialità sono immense. I ricercatori sperano di applicare queste tecniche di muting e separazione nello spazio fisico, in tempo reale, trasformando un'intera stanza in una zona di cancellazione del rumore, proprio come le cuffie antirumore fanno per le nostre orecchie.