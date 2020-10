Inventato un dispositivo per smartphone che ci mostra la piccantezza di un peperoncino

Per misurare la "piccantezza" di un peperoncino si utilizzano metodi complessi che richiederebbero troppo tempo, troppi soldi o strumenti speciali. Tuttavia, un team di scienziati della Prince of Songkla University in Thailandia sembra aver sviluppato un semplice dispositivo che ci mostra da smartphone il livello di piccantezza di un peperoncino.

Per ottenere questo dato si fa affidamento sulla capsaicina, il composto responsabile della determinazione della piccantezza di queste bacche (sì, il peperoncino è a tutti gli effetti una bacca). Il "metro" utilizzato per misurare questo livello è la Scala di Scoville. Il numero di unità di Scoville (SHU) ci mostrano la quantità di capsaicina equivalente contenuta.

In sostanza, più alto è il SHU, più piccante sarà il peperoncino. Per fare un esempio: i jalapeños rientrano nell'intervallo tra 3.500-10.0000 SHU, l'Habanero da 100.000 a 350.000 SHU, mentre il Pepper X, il peperoncino più piccante al mondo, arriva allo spaventoso numero di 3 milioni di SHU, più potente del normale spray al peperoncino di uso comune.

C'è, però, un ovvio svantaggio nel metodo della scala di Scoville: è piuttosto soggettivo e quindi si presta a imprecisioni, poiché i risultati - così com'è stato scoperto - variano anche del 50%. Per questo motivo, il nuovo sensore sviluppato arriva in nostro soccorso (e a quello dei poveri assaggiatori di questi peperoncini super piccanti).

Chiamato "Chilica-pod sensor", lo strumento (con una forma davvero molto divertente, così come potrete ammirare in calce alla notizia) è costituito da una camera di rilevamento che contiene un filtro e un sensore elettrochimico che misurano con precisione le concentrazioni di capsaicina. Non dovrete fare altro che collegarlo al vostro smartphone.