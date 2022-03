È stato inventato il gioco che ti permette di schiaffeggiare Chris Rock!

Basta con questo schiaffo di Will Smith! Non ne possiamo proprio più! E avete ragione. Tuttavia, non ce la facciamo a non farvi sapere che... È uscito il browser-game che ti permette di schiaffeggiare Chris Rock!

Sì, la 94° edizione della Premiazione Oscar, per un motivo o per un altro, passerà sicuramente alla storia. Chi, più di tutti, farà fatica a dimenticare l’evento sarà Chris Rock, il comico che, a causa di una battuta “puntigliosa”, si è beccato una bella cinquina dall’ormai premio Oscar Will Smith.

Immaginate se per ogni battuta piccante di Pio e Amedeo, protagonisti del film “Belli Ciao”, dovessero ricevere uno schiaffo… Devono forse nascondersi tutti i comici, quindi? Tra una riflessione e l’altra, abbiamo trovato questo indubbio capolavoro: slapchris.com.

Sappiamo bene che tra i tanti lettori della celebre notizia, ci sono persone che non condannano il gesto di Will Smith. E allora che ne dite di provare a fare meglio di lui? Tylor Hamilton è il genio che nel giro di ventiquattro ore ha creato un browser-game che, non solo ti permette di schiaffeggiare Rock, ma anche di calcolare la velocità con cui lo colpisci!

Insomma, questo gioco ipnotico di toglierà qualche minuto se sei intenzionato a superare i 50 km/h di velocità. È molto semplice: afferri l’emoji della mano aperta e con il mouse colpisci la faccia del comico. Fateci sapere il vostro punteggio!