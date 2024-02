Inventato un singolo disco che può immagazzinare 1 milione di film

Oggi la sete di memoria digitale cresce a dismisura, ma grazie anche all'avanzamento dell'intelligenza artificiale, si apre un nuovo capitolo nella storia dello storage dati. Ricercatori stanno esplorando un metodo rivoluzionario che promette di rivoluzionare il modo in cui immagazziniamo le informazioni.

Come? Comprimendo quantità enormi di dati in spazi fisici minimi. Questa innovazione, basata sull'approccio ottico già utilizzato per la scrittura su DVD, introduce una svolta tridimensionale: centinaia di strati di dati sovrapposti su un singolo disco, moltiplicando esponenzialmente la capacità di archiviazione.

Immaginate di poter conservare circa un milione di film in definizione standard su un supporto delle dimensioni di un DVD. Questa tecnologia, che sfrutta una nuova sostanza chiamata AIE-DDPR, permette di scrivere dati con risoluzioni ultra-alte, grazie a un film sottile che reagisce a specifici schemi di luce. Sebbene la strada verso l'applicazione pratica di questa scoperta sia ancora lunga, con sfide significative da superare in termini di velocità e efficienza energetica, il potenziale è immenso: data center più compatti, economici e sostenibili.

Questo avanzamento non solo risponde alla crescente domanda di spazio per i dati ma promette anche di ridurre l'impatto ambientale delle tecnologie di archiviazione attuali, che gravano sull'ecosistema con alti consumi energetici e costi operativi. In un'epoca in cui la conservazione digitale diventa sempre più critica, questa ricerca apre le porte a un futuro in cui potremmo immagazzinare l'infinito in uno spazio ridotto.

Pensate, ad esempio, che tempo fa si parlava del fatto che la Russia stesse finendo la memoria dei data center.