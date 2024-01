Inventeremo mai una macchina per il moto perpetuo che ci darà energia infinita?

Da secoli, l'idea di creare una macchina del moto perpetuo, un dispositivo che possa funzionare all'infinito senza alcun apporto energetico esterno, ha affascinato inventori e scienziati, inclusi geni come Leonardo da Vinci. Tuttavia, nonostante gli sforzi e le ingegnose idee, nessuno è mai riuscito a realizzare una tale macchina.

Il motivo? Le implacabili leggi della termodinamica. Uno dei primi tentativi di creare una macchina del moto perpetuo risale al XIII secolo, con il Perpetuum Mobile di Villard de Honnecourt. Questo dispositivo, proposto tra il 1225 e il 1235, doveva mantenere il movimento di una ruota attraverso l'aggiunta di pesi.

Tuttavia, la forza necessaria per sollevare i pesi fino alla cima dell'arco era maggiore di quella generata dalla loro caduta, rendendo il dispositivo inefficace. Leonardo da Vinci (che si diceva fosse affetto da ADHD), nonostante avesse progettato diverse macchine del moto perpetuo, era consapevole della loro impraticabilità.

Il motivo fondamentale per cui le macchine del moto perpetuo non possono funzionare è che violerebbero la prima e la seconda legge della termodinamica. La prima legge stabilisce che l'energia non può essere creata né distrutta, ma solo trasformata, il che significa che non si può ottenere più energia di quanta se ne inserisca nel sistema.

La seconda legge, invece, afferma che l'entropia di un sistema isolato aumenta nel tempo e che il calore fluisce sempre dalle regioni più calde a quelle più fredde. In termini pratici, ciò significa che, man mano che l'energia viene trasferita e trasformata, una parte di essa si disperde e si "spreca", ad esempio attraverso la perdita di calore per attrito.

Nonostante ci siano stati numerosi tentativi di inventare macchine del moto perpetuo nel corso degli anni, le leggi della fisica rendono tali dispositivi impossibili. Gli uffici brevetti non accettano più richieste per macchine del moto perpetuo, e qualsiasi dispositivo che affermi di funzionare in questo modo viola inevitabilmente le leggi della fisica.

Per questo motivo, una macchina trainata da una calamita gigante non potrà mai funzionare.