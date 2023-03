L'inventore del cellulare sicuro: i futuri smartphone saranno impiantati sotto la pelle

L’ingegnere americano Martin Cooper, che 50 anni fa fece la prima telefonata al cellulare dalla Sixt Avenue, in un’intervista tenuta alla CNBC al Mobile World Congress di Barcellona, ha detto la sua sul futuro del settore.

Secondo il 94enne Cooper, “la prossima generazione avrà il telefono incorporato sotto la pelle delle orecchie”, e non ci sarà il bisogno di ricaricarlo in quanto in grado di attingere la piccola quantità di energia richiesta direttamente dal corpo umano. “Il corpo è un caricabatterie perfetto. Quando mangiamo cibo, il corpo crea energia” ha affermato l’ingegnere che ha ricevuto un premio alla carriera alla fiera di Barcellona.

Cooper ha anche confidato che mai avrebbe immaginato che un giorno i telefoni sarebbero diventati una macchina fotografica ed un’enciclopedia, grazie alle applicazioni, ma ha anche precisato di non essere un grande fan degli attuali prodotti in quanto secondo lui non sono ottimali per parlare: “ogni volta che faccio una telefonata e non ho un auricolare, devo prendere questo oggetto piatto e metterlo contro la mia testa che è curva, e quindi tenere il braccio in una posizione scomoda” ha spiegato.

