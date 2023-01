L'inventore del forno a microonde, oggetto che fattura miliardi, ha guadagnato solo 2$

Uno degli oggetti che sicuramente non mancherà all'interno di una casa è il fornetto a microonde (no, non è la friggitrice ad aria), fedele compagno di molti fuorisede e per tutti coloro che tornano tardi o stanchi la sera. Chi l'ha inventato è sicuramente un genio, ma purtroppo non ci ha guadagnato nulla, solo due miseri dollari.

L'invenzione del forno a microonde fu un vero e proprio incidente dell'ingegnere della Raytheon (appaltatore del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) Percy Spencer mentre stava testando il magnetron, tubi a vuoto ad alta potenza all'interno dei radar. Durante la sua sessione lavorativa con quei costosi e complicati macchinari, si rese conto che il suo snack - una barretta di cioccolato - iniziò a sciogliersi.

Avendo notato la stranezza, l'ingegnere decise di testare a fondo la nuova scoperta: prima avvicinò dei chicchi di mais che diventarono pop-corn e poi un uovo che esplose proprio in faccia a un suo collega (mentre alle volte cadono dallo spazio senza rompersi). Il magnetron emetteva microonde nella scatola di metallo bloccando ogni fuga, consentendo una sperimentazione controllata e sicura.

Raytheon quindi depositò il primo brevetto l'8 ottobre 1945 per un forno a microonde che venne chiamato Radarange e il primo prototipo venne messo in commercio due anni più tardi... con un costo proibitivo di 5.000 dollari (circa 60.000 euro oggi) che si tradusse in un gigantesco flop. I tempi diventarono più maturi verso la fine degli anni '60, quando arrivò sul mercato il primo forno a microonde economico, diventando un successo globale e oggetto onnipresente in cucina.

Percy Spencer - oggi nella Hall of Fame degli inventori - ricevette solo due dollari per la sua scoperta, pagamento simbolico che la Raytheon fece a tutti gli inventori per i brevetti aziendali. Il motivo è semplice: la scoperta avvenne mentre l'ingegnere stava sperimentando con attrezzatura dell'azienda, che si prese i "diritti" dell'invenzione.