Un inventore francese vuole attraversare la Manica su un hoverboard

L'inventore francese Franky Zapata, famoso per il Flyboard Air, ha annunciato le intenzioni di attraversare la Manica sul suo hoverboard a propulsore giovedì prossimo, in occasione del 110esimo anniversario dal primo volo aereo tra Gran Bretagna e Francia.

Secondo quanto riferito dal Guardian, Zapata volerà tra Sangatte e St Margaret's Bay, una distanza che può essere percorsa in circa 20 minuti ad una velocità di 140 chilometri orari.

La traversata però sarà una sfida tutt'altro che facile per il francese, il quale ha stimato le sue probabilità di successo intorno al 30 percento. L'hoverboard contiene cinque motori turbo, ognuno dei quali è in grado di produrre una potenza di circa 250 cavalli. La strumentazione è composta da tre componenti: l'hoverboard, un telecomando portatile ed un serbatoio di carburante che Zapata indosserà sulla schiena a mo di zaino.

Nella configurazione utilizzata, Flyboard Air sarà in grado di volare per soli circa 10 minuti, quindi Zapata dovrà fermarsi per fare rifornimento a metà corsa.

Le autorità francesi sostengono che l'inventore sarà in grado di utilizzare un'unica stazione di rifornimento di carburante lungo il viaggio e non due come inizialmente previsto.

Zapata non è nuovo ad imprese del genere: nel 2016 ha stabilito un record mondiale per il volo più lungo in hoverboard lungo la costa meridionale della Francia, per 2.252 metri. Quella a cui va incontro però è una distanza dieci volte superiore.