L'inventore del ramen istantaneo voleva risolvere il problema della fame del mondo

Nato a Taiwan nel 1910 e trasferitosi in Giappone dopo la seconda guerra mondiale, Momofuku Ando viene descritto come il padre del ramen istantaneo e colui che pensava di risolvere il problema della fame del mondo.

Dopo che l'America sganciò le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, il modo in cui gli americani affrontarono il periodo del dopoguerra fu completamente diverso dal Giappone. Infatti, nell'Osaka del dopoguerra, povertà e scarse risorse facevano da padrone alla città e la gente del posto, non era mai sicura di riuscire a mettere qualcosa sotto i denti.

A ispirare Ando, fu la vista di molte persone rannicchiate attorno ad una bancarella di ramen, proprio nella città di Osaka. Quella bancarella, infatti, offriva dei noodles cotti velocemente nell'acqua calda che, però, erano incapaci di soddisfare le papille gustative della gente lì intorno.

Fu proprio in quel momento che Ando cominciò a credere che i noodles avrebbero potuto, in qualche modo, risolvere il problema della fame del mondo. Per questo motivo, cominciò a formulare diverse ricette al fine di creare un piatto la cui preparazione era rapida ma dal sapore gustoso.

All'età di 48 anni, inventò i noodles fritti le cui caratteristiche erano proprio quelle d'esser un piatto economico, semplice da preparare e saporito. Questi infatti, venivano cotti utilizzando della semplice acqua bollente. Ciò che rese famoso Ando, però, fu l'invenzione dei Cup Noodles, nel 1971. Questi venivano cotti direttamente in delle tazze, che ricordavano al creatore i clienti avvinghiati attorno alla bancarella di Osaka.

Il successo riscontrato dai Cup Noodles suscitò invidia e molta fu la concorrenza tra i ristoratori del Giappone. Inoltre, proprio negli anni di debutto della sua creazione, Ando venne arrestato per evasione fiscale, passando due anni in prigione. Tuttavia, nella sua biografia respinge ogni accusa.

Qualsiasi sia la verità, nulla toglie che i noodles di Ando sono ancora famosi in tutto il mondo. Ieri come oggi, si cercano ancora metodi di cottura veloci e poco dispendiosi. A tal proposito, sai qual è il modo più economico di cuocere la pasta?