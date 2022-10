Questo inverno fate attenzione alla neve: Una pericolosa 'spugna' di inquinanti

Cos'è l'inverno senza una caratteristica nevicata? Ma il rischio è sempre dietro l'angolo, anzi, sul ciglio della strada. Grazie infatti alle sue caratteristiche, la neve è purtroppo un superassorbente per un'ampia gamma di contaminanti, tra cui il particolato di scarico dei veicoli, inquinanti organici persistenti (o POP), metalli e cloruri.

D'altronde, le proprietà di assorbimento della neve sono il motivo di alcune delle sue caratteristiche uniche, inclusa la sua struttura porosa cristallina, con fiocchi finemente divisi e dalla inconfondibile forma unica.

Inoltre, i suoi cambiamenti dinamici, tra ghiaccio e stato liquido, facilitano l'assorbimento ed il rilascio di inquinanti e, man mano che la neve si sposta o si scioglie, la maggior parte di questi contaminanti si fa strada nelle tubature sotterranee e nelle falde acquifere.

In particolare, ciò che preoccupa maggiormente sono i POP, o inquinanti organici persistenti, che sono alcuni dei più pericolosi poiché rimangono attivi, durando anche per diversi anni, all'interno dei loro ambienti prima di degradarsi definitivamente in altre forme chimiche. I POP, inoltre, come anche i policlorobifenili, i pesticidi organoclorurati e le sostanze perfluoroalchilate, hanno gravi impatti ambientali, oltre che sulla salute umana.

Da tenere presente anche la penuria di informazioni riguardo la correlazione che intercorre tra gli inquinanti chimici degli scarichi dei veicoli e la loro interazione con la neve. Un dato assolutamente da valutare, data l'enorme quantità di mezzi che popolano le nostre città soprattutto l'inverno.

Un recente studio condotto in Québec, ad esempio, ha dimostrato che la neve, entro 30 minuti dall'esposizione, assorbe quantità significative di inquinanti organici e particelle di aerosol dai tubi di scarico.

I POP ed il particolato di scarico possono influire negativamente sulla salute umana. Causando allergie, ipersensibilità, difetti della crescita e disturbi neurologici. La maggior parte dei POP sono di fatto cancerogeni. Alcuni di loro possono anche alterare il sistema nervoso, portando a patologie croniche.

Inoltre, gli inquinanti organici persistenti, possono anche influenzare la salute riproduttiva ed interrompere il corretto funzionamento del sistema immunitario, con alcune particelle che possono provocare infiammazioni ai polmoni ed un aumentano del rischio di aterosclerosi.

Questi gravi impatti sulla salute e sulla sostenibilità ambientale sono il motivo per cui i POP sono attualmente regolamentati dalla Convenzione di Stoccolma.

Se quindi questo inverno vorrete giocare a palle di neve, fatelo pure ma almeno utilizzate solo quella molto fresca.

