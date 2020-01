Un inverno insolitamente lungo ha messo in crisi la riproduzione di questi animali

Uno studio mette in luce come, nei dintorni della stazione Zackenberg, vi sia stato un drastico crollo delle nascite di varie specie di animali.

L’intreccio clima e specie viventi è molto stretto e il primo influenza i comportamenti e la biologia delle seconde. Risulta, quindi, evidente che i cambiamenti climatici in atto possono alterare i comportamenti e la biologia di talune specie che vivono all'interno di una determinata area. Ecco, quindi, che uno studio, pubblicato su PLOS Biology, illustrano ciò che è successo nel 2018 quando l’ecosistema intorno alla stazione Zackenberg, in Groenlandia, ha registrato una elevata diminuzione di nascite nelle varie specie animali che vivono in questo ecosistema. Ciò che è stato osservato è che durante l’estate, intorno alla stazione, la neve non si è sciolta come avrebbe dovuto.

Essa si è dissolta molto dopo e, in questo modo, le piante non hanno potuto germinare in tempo prima dell’inverno; a sua volta gli insetti non hanno potuto nutrire gli uccelli giunti in Groenlandia a seguito della migrazione. Gli scienziati che hanno lavorato allo studio hanno notato che il numero dei volatili era molto inferiore rispetto agli anni passati. Questi uccelli migratori, infatti, non trovando cibo a sufficienza a causa della neve, sono stati costretti a tornare indietro. Di conseguenza, i nidi e le uova che sono state deposte erano ridotti di numero ed i piccoli, a causa della scarsità di cibo, non erano probabilmente in grado di svilupparsi e partire per la migrazione al termine dell’estate.

Stessa cosa per tutti quei predatori che di questi uccelli si nutrono. Non è stata, infatti, osservata prole di volpe artica in zona. La persistenza della neve in agosto ha, quindi, compromesso il periodo della riproduzione degli animali che in quell'ecosistema vivono. Tuttavia, gli scienziati ci dicono che quest’anno non positivo non dovrebbe provocare problemi a lungo termine a queste specie che ne possono uscire senza grossi contraccolpi. Purtroppo, però, il problema potrebbe essere più grave se questi periodi sfasati dovessero durare per più anni.