In inverno alle renne accade qualcosa di unico e mai vista nel regno animale

La renna è sicuramente l'animale invernale per eccellenza (ed è anche una bizzarra unità di misura). Non solo perché è la creatura che traina la slitta di Babbo Natale, ma anche perché è dotata di una caratteristica unica in tutto il mondo animale che si verifica proprio durante il periodo più freddo dell'anno.

Le renne sono le uniche creature note per cambiare il colore degli occhi in inverno... l'effetto non è così evidente esteriormente, ma è particolarmente significativo all'interno (così come potrete vedere in un'immagine in calce alla notizia). La particolare scoperta venne effettuata dal neuroscienziato Glen Jeffery.

Lo scienziato, insieme ai suoi colleghi, cercava di capire come le renne tollerassero l'estremo cambiamento delle condizioni di luce ogni anno. Gli addetti ai lavori dell'University College di Londra si sono quindi ritrovati con un mucchio di occhi da studiare che, incredibilmente, avevano cambiato colore rispetto all'estate.

La trasformazione in questione avviene in quello che si chiama "Tapetum lucidum", ovvero uno strato riflettente posto subito dietro l'occhio, e talvolta all'interno della retina di molti vertebrati. Le renne, come la maggior parte dei mammiferi, in estate hanno questa parte marrone/color oro, mentre in inverno diventa blu.

Per quale motivo? Durante il lungo inverno, gli occhi delle renne sono permanentemente dilatati per cercare di vedere il più possibile nell'oscurità del circolo polare artico, che può rimanere al buio fino a sei mesi. Lo studio ha confrontato gli occhi delle renne morte in estate con quelli morti in inverno e ha scoperto che diventano blu a causa di un cambiamento della pressione oculare.

Incredibile, no? A proposito, perché invece da piccoli molti di noi hanno gli occhi blu e poi scompaiono?