Inversione di marcia per Google: punterà sull'hardware, addio ad Assistant e Google TV?

Il lancio di Pixel 7 e 7 Pro è stato un successo per Google: i nuovi smartphone del colosso di Mountain View hanno infatti rapidamente sottratto lo scettro di miglior device Android ai competitor Samsung. Proprio l'ottimo risultato di Pixel 7, ora, potrebbe convincere Google a rivedere le sue priorità, spostandosi dal software all'hardware.

A riportare la notizia, che potrebbe rivelarsi un piccolo terremoto per il mondo della tecnologia e per il comparto smartphone in particolare, sono i colleghi di The Information. Secondo il portale americano e le sue fonti, il CEO di Google Sundar Pichai vedrebbe l'hardware come la protezione migliore contro le "trappole" del mercato tecnologico, soprattutto nel contesto mobile, in cui ormai il cambiamento è sempre più rapido.

Secondo l'Assistan VP di Google Sissie Hsiao, in particolare, Pichai sarebbe preoccupato per l'avanzata di iOS rispetto ad Android in termini di adozione in campo smartphone, che sarebbe avvenuta in particolar modo ai danni dei partner di Big G, Samsung in primis. Inoltre, diffusi nell'azienda sarebbero i timori circa il fallimento delle istanze presentate all'Antitrust americano dalla stessa Google contro il presunto monopolio che Apple eserciterebbe sui browser web per iOS, iPadOS e macOS.

Insomma, se il fronte software non sembra dare soddisfazioni a Google, quello hardware potrebbe rivelarsi in grado di sopperire ai mancati guadagni di Android e Chrome causati da Cupertino. Non è chiaro, però, in quale modo Google intenda incrementare i suoi sforzi nel settore hardware e ridurre quelli nel lato software: negli ultimi mesi, accanto a Pixel 7 e 7 Pro, Google ha annunciato Pixel Watch e si appresta a mettere in commercio il suo Pixel Tablet e a rilanciare i suoi Chromebook. Quali altri settori potrebbe esplorare ora la multinazionale di Mountain View?

Quello che è (quasi) certo, per ora, è che Big G potrebbe arretrare dal settore software tagliando i suoi programmi e sistemi meno utilizzati, nonché riducendo il supporto post-lancio per i servizi meno redditizi. Secondo le fonti di The Information, in particolare, Google avrebbe già riposizionato alcuni suoi impiegati finora al lavoro su Google Assistant e Google TV in altri team interni.