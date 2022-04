Se investi in criptovalute hai i 'tratti oscuri' della personalità

Ormai i tratti oscuri della personalità li conosciamo bene e sappiamo anche che le persone più pericolose sono gli “empatici oscuri”. Solo in queste ore siamo venuti a conoscenza, però, di uno strano legame tra tali tratti e chi investe nelle criptovalute: gli amanti delle crypto sono degli psicopatici?

Una ricerca pubblicata recentemente su Science Direct e condotta da un gruppo di ricercatori della Queensland University of Technology e della Macquarie University avrebbe dimostrato, tramite un sondaggio, che gli investitori del settore crypto sarebbero dominati da quattro tratti oscuri: machiavellismo, narcisismo, psicopatia e sadismo.

Lo studio ha inizio da una serie di test autovalutativi della personalità e dell’interesse per le criptovalute, proposti a 566 persone di cui fanno parte sia investitori, sia estranei al settore. Tra i partecipanti, il 26% ha riferito di possedere criptovalute e il 64% ha mostrato interesse per gli investimenti in criptovalute. Dopodiché, le risposte relative al mondo crypto sono state misurate parallelamente ai test psicologici confermando alcuni elementi chiave che collegherebbero i quattro tratti oscuri detti sopra con Bitcoin e affini: la paura di perdere esperienze che potrebbero migliorare la propria vita (ovverosia la “Fear Of Missing Out”), l’ottimismo e la credenza nelle teorie del complotto.

Il risultato finale è il grafico che trovate in calce alla notizia, il quale illustra come machiavellismo, narcisismo, psicopatia e sadismo portino infine all’interesse per le criptovalute. Nello specifico, i ricercatori hanno scoperto quanto segue:

I “machiavellici” amano le criptovalute principalmente perché diffidano dei politici e delle agenzie governative, ergo credono che i governi siano corrotti e che le criptovalute siano la soluzione per evitare la corruzione del governo .

. Gli psicopatici impulsivi amano le criptovalute perché temono la “paura di perdere l’occasione” , ovverosia di perdere le ricompense date dagli investimenti nel settore che altri stanno già ottenendo.

, ovverosia di perdere le ricompense date dagli investimenti nel settore che altri stanno già ottenendo. Il sadismo si riferisce alla stessa paura: investendo nelle criptovalute e percependo quelle ricompense, tali individui godrebbero del fatto che altri conoscenti o individui qualunque starebbero perdendo questa “occasione d’oro”.

I ricercatori ribadiscono comunque che si tratta di uno studio limitato a un numero ridotto di persone, e che quindi non tutti gli investitori nelle criptovalute avrebbero tali tratti oscuri.

