Emergono novità da uno studio degli asteroidi greci e troiani

Intorno a Giove esistono due gruppi di asteroidi, chiamati asteroidi greci e troiani. Entrambi orbitano intorno al Sole sulla stessa orbita del pianeta gassoso Giove. Gli asteroidi Greci precedono Giove nella sua orbita, mentre gli asteroidi Troiani lo seguono.

Fino a poco tempo fa gli astronomi pensavano che i due gruppi di asteroidi greci e troiani avessero proprietà molto simili, con la differenza i greci fossero leggermente di più dei troiani. Invece, grazie ad una nuova misura effettuata all'osservatorio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), sembra che gli asteroidi greci presentino una forma molto più allungata di quella dei troiani.

I ricercatori hanno anche provveduto a fornire una spiegazione dell’osservazione. Gli asteroidi greci, essendo in maggior numero, hanno avuto occasione di urtare tra di loro molto più degli asteroidi troiani, e di conseguenza risultano avere forme molto più eccentriche e strane.

Lo studio di questi due gruppi di asteroidi sembra promettere molte nuove scoperte; la NASA, che ha in piano di conquistare la Luna, non ha perso tempo e ha già programmato il lancio in orbita di una sonda per studiarli. La missione è chiamata Lucy, in onore dei fossili di un nostro antenato trovati in Etiopia nel 1974 (e che non centra nulla con Scarlett Johansonn). La speranza è che con la missione Lucy potremo scoprire di più sulle origini del nostro sistema solare, così come Lucy aiutò i paleontologi a comprendere le origini dell’uomo. La sonda sarà lanciata il 16 ottobre 2021 e studierà gli asteroidi troiani dal 2025 fino al 2033.