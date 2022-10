Investitore Facebook sul piede di guerra per il metaverso: 'investimenti terrificanti'

La fatica del metaverso di Facebook sta spingendo anche gli investitori del social network ad attaccare l’amministratore delegato Mark Zuckerberg. Il presidente e CEO di Altimeter Capital Brad Gerstner, ha pubblicato su Medium una lettera al vetriolo contro il giovane proprietario del social network.

Rivolgendosi direttamente a Zuckerberg, Gerstner ha affermato che “nello stesso momento in cui Meta ha aumentato gli investimenti nel metaverso, ha perso la fiducia degli investitori”, come dimostrato anche dall’andamento del titolo in borsa che quest’anno si è deprezzato in maniera importante.

“Le persone sono confuse anche da ciò che significa ‘metaverso’”, ha giustamente osservato Gerstner. “Se la società investisse 1-2 miliardi di dollari all’anno in questo progetto, allora quella confusione potrebbe non essere nemmeno un problema”. Tuttavia, dal momento che Meta investe tra 10 e 15 miliardi di Dollari l’anno in questo progetto, “un investimento stimato di oltre 100 miliardi di dollari in un futuro sconosciuto è enorme e terrificante, anche per gli standard della Silicon Valley”.

Il consiglio di Gerstner è di puntare nuovamente su quello che è il core business di Meta, che resta uno “dei più grandi e redditizi al mondo”. Ed è per questo che consiglia di tagliare il personale che sta lavorando su tale progetto, e smettere di spendere così tanti soldi.