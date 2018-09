Invia per errore con AirDrop la foto di un finto cadavere, panico su un volo per le Hawaii

Spiacevole episodio sul volo 23 della Hawaiian Airlines diretto alle Hawaii, il cui decollo è stato bloccato per 90 minuti a causa di un grave errore con AirDrop. Il velivolo era pronto al decollo da Oakland per Maui, quando una quindicina di passeggeri hanno ricevuto sui loro iPhone una foto che mostrava un bambino morto.

Allarmati dalla ricezione della scandalosa fotografia, i passeggeri hanno immediatamente provveduto ad informare l'equipaggio di bordo ed i piloti, che hanno preferito bloccare il decollo.

Lo spiacevole incidente è stato causato da un problema con AirDrop che ha interessato una studente di quindici anni, che stava tentando di inviare la fotografia a sua madre. L'immagine, ovviamente finta, proveniva da un corso di biologia medica e comprendeva un manichino a faccia in giù con gli identificatori delle prove. I passeggeri però sono immediatamente andati in allarme ed hanno informato il personale di bordo.

Il problema però non avrebbe riguardato direttamente il servizio di Apple, ma sarebbe stato causato da un errore umano. La persona che ha inviato l'immagine non conosceva il nome del telefono della madre e l'ha inviato a tutti i dispositivi presenti intorno a sè. Il sergente della contea di Alameda, Ray Kelly, ha affermato che la ragazza "stava raccontando a sua madre della lezione. La mamma aveva da poco acquistato un nuovo iPhone e per questo non conosceva il nome. Il tutto ha provocato un pò di allarme, e la ragazza era molto imbarazzata e l'abbiamo trovata in lacrime. Abbiamo dovuto consolarla, si è trattato di un semplice errore".

A seguito dell'interrogatorio le due non sono state in grado di prendere lo stesso volo, ma la compagnia aerea ha provveduto ad effettuare la prenotazione per il giorno successivo.