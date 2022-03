Inviate il vostro nome sulla Luna con la missione Artemis I della NASA: ecco come fare

La NASA torna alla carica con una delle iniziative popolari più gradite nel contesto spaziale, un gesto tanto semplice quando piacevole per gli amanti dell’astronomia e non solo. Grazie alla missione Artemis I, rimandata pochi giorni fa a maggio 2022, potrete portare il vostro nome attorno alla Luna!

Il ritorno sul suolo del nostro caro satellite avverrà tra due mesi ma la NASA continua a prepararsi assicurandosi che tutto proceda per il meglio. In questo periodo di attesa, sarà possibile inserire il proprio nome in una penna USB che verrà portata attorno alla Luna a bordo di Artemis I. Si tratta di un modo banale per entrare a fare parte della storia della NASA e delle esplorazioni spaziali, ma pur sempre gradito da moltissime persone.

Se siete anche voi interessati a questa semplice iniziativa, allora sarà sufficiente recarsi sul sito ufficiale messo a disposizione dalla NASA e inserire nella parte dedicata nome, cognome e un codice PIN personalizzato da 4 a 7 cifre affinché il sistema possa generare la vostra “carta di imbarco”. Dopodiché, al momento propizio la NASA vi contatterà nuovamente per “confermare” dati e viaggio. Nulla di eccezionale, ma pur sempre un gesto simbolico piacevole.

Restando nello spazio, recentemente è stato avvistato dagli astronomi un evento rarissimo.