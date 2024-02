Invieremo nello spazio reattori nucleari per la prima volta dopo quasi 50 anni

Questa sarà la prima volta che l’esercito americano lancerà un reattore nucleare nello spazio dal 1965, quando gli Stati Uniti lanciarono il satellite sperimentale a propulsione nucleare SNAP-10A. Scopriamo di cosa si tratta.

A quanto pare, l’esercito americano sta sborsando oltre 33,7 milioni di dollari per Lockheed Martin insieme a Space Nuclear Power Corp (SpaceNukes) e BWX Technologies, Inc. (BWXT) per iniziare a progettare un veicolo spaziale nucleare come parte del progetto JETSON (Joint Emergent Technology Supplying On-Orbit Nuclear). Dopo la teoria secondo cui il nostro universo stia inghiottendo universi paralleli, ecco l’ennesima curiosità… spaziale!

I motori a propulsione termica nucleare (NTP) hanno diversi vantaggi rispetto a quelli tradizionali: sono più efficienti, possono ridurre i tempi di viaggio e possono trasportare carichi maggiori.

Si tratta di un progetto che utilizzerà la fissione nucleare per alimentare motori Stirling che producono tra 6 kWe e 20 kWe di elettricità. Secondo la stessa Lockheed Martin, parliamo di un sistema in grado di fornire circa quattro volte la potenza dei pannelli solari convenzionali senza la necessità di luce solare costante.

"Lo sviluppo della fissione nucleare per applicazioni spaziali è fondamentale per introdurre tecnologie che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui ci muoviamo ed esploriamo nella vastità dello spazio", ha affermato in un comunicato stampa Barry Miles, direttore del programma JETSON e ricercatore presso Lockheed Martin. Ma sarà rischioso? Non proprio…

Tutti coloro che temono l’ennesimo disastro nucleare saranno felici di sapere che il motore a fissione è inerte al momento del lancio e non si accenderà finché la navicella spaziale JETSON non si troverà in al sicuro, al di fuori dell’orbita terrestre.

A questo punto, dopo aver visto come trasportare un’arma nucleare in autostrada, è interessante notare come oltre alla Lockheed Martin, anche la Intuitive Machines con sede a Houston e la Westinghouse Government Services nella Carolina del Sud, hanno ricevuto fondi per studiare sistemi di fissione ad alta potenza per futuri veicoli spaziali.