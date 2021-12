Invisibilità presto disponibile: nuovi dispositivi non più da fantascienza

Un studio pubblicato sulla rivista "De Gruyter Nanophotonics", descrive il lavoro svolto dagli scienziati cinesi Huanyang Chen e Qiaoliang Bao dell'Università di Xiamen, che hanno suggerito l'uso di un materiale, il triossido di molibdeno (α-MoO 3), per sostituire i metamateriali costosi e difficili da produrre per le emergenti tecnologie ottiche.

L'idea di un dispositivo dell'invisibilità può sembrare più magica che scientifica, ma i ricercatori sono ormai da tempo al lavoro per produrre supporti e tecnologie in ​​grado di disperdere o piegare la luce in modo tale da creare l'effetto dell'invisibilità.

Finora tutti questi dispositivi si sono basati sui metamateriali, appositamente progettati per possedere nuove proprietà non presenti nelle sostanze naturali o nelle singole particelle di quel dato materiale.

Lo studio di Chen e del suo team suggerisce invece l'utilizzo del triossido di molibdeno (α- MoO 3) per creare questi dispositivi di invisibilità. Possedendo infatti alcune proprietà uniche, è capace di fornire un'eccellente piattaforma per il controllo del flusso di energia.

I risultati della simulazione hanno mostrato che quando i materiali di α-MoO 3 sostituiscono i metamateriali tradizionali, si possono ottenere gli effetti dell'invisibilità elettromagnetica e della concentrazione di energia che sarebbero fondamentali per un dispositivo in grado di simulare una invisibilità quasi perfetta.

Lo studio mostra infatti come questi innovativi materiali, come appunto l'α-MoO 3, potrebbero servire come nuova base per l'ottica di trasformazione, che è stata un tema caldo in fisica negli ultimi decenni, aprendo la possibilità di creare dispositivi fotonici oltre ai normali concentratori di invisibilità, oltre ad immagini ad infrarossi migliorate e sistemi di rilevamento.

Tutto questo prova che il comportamento della luce può essere manipolato mentre passa attraverso un materiale, cosa che ha portato alla creazione di una moltitudine di nuovi dispositivi ottici come il mantello dell'invisibilità, un materiale mimetico che potrebbe coprire un oggetto e piegando la luce intorno ad esso facendolo quasi scomparire, o altre attrezzature di illusione ottica.

"È la prima volta che i materiali 2D vengono utilizzati per i dispositivi ottici di trasformazione. Di solito, abbiamo bisogno di metamateriali, ma questo sistema si è rivelato molto più semplice. Stiamo eseguendo esperimenti i cui risultati speriamo appariranno molto presto", ha affermato il prof. Chen.

Già è in commercio un mantello dell'invisibilità perfettamente funzionante, vedremo quali saranno le future applicazioni di una tale tecnologia.