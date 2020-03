Elon Musk ad Apple: "un aggiornamento di iOS ha rotto la mia Mail"

Durante il discorso tenuto alla conferenza Satellite 2020, nel corso del quale ha rilasciato le tanto discusse dichiarazioni sull'università ed i college, Elon Musk ha anche espresso i suoi pareri sui recenti aggiornamenti di iOS rilasciati da Apple.

Musk, parlando del progresso tecnologico, ha osservato che la tecnologia "non migliora in automatico", ed ha osservato che uno degli ultimi aggiornamenti di iOS "ha rotto la mia Mail".

Le dichiarazioni possono essere ascoltate nel video pubblicato in apertura, intorno al minuto 14:05. Qui il CEO di SpaceX e Tesla ha osservato che "il software è una parte crescente di qualsiasi tecnologia. Per Tesla l'auto è estremamente configurabile, come un laptop su ruote. Ecco perchè conta enormemente".

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, Musk ha confessato di essere un utente iPhone, salvo poi osservare che "alcuni dei recenti aggiornamenti software sono stati non eccezionali, a differenza di quanto accaduto in precedenza. Ad esempio uno di questi mi ha rotto il sistema di posta elettronica, che è fondamentale per me". La dichiarazione suona a tutti gli effetti come un invito ad Apple a migliorare i propri update.

Musk non ha specificato a quale aggiornamento si riferisse, ma in molti danno per scontato che il problema si sarebbe verificato con iOS 13, che soprattutto dopo i primi aggiornamenti ha portato alla scoperta di un ampio numero di bug alla tastiera e la connettività WiFi.