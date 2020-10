L'invito dell'evento Apple del 13 Ottobre nasconde una sorpresa: ecco come vederla

Nell’invito del keynote Apple del 13 Ottobreche ha diffuso nella giornata di ieri il colosso di Cupertino, nasconde un easter egg molto simpatico. A scoprirlo alcuni utenti incuriositi dall’immagine raffigurante il logo Apple in alcuni cerchi concentrici.

Come fatto con l’evento dello scorso Settembre, anche questo permette di accedere ad un’esperienza in realtà aumentata, che inonderà la vostra stanza di palloncini colorati che circonderanno la data del 13 Ottobre.

Per accedere basta semplicemente visitare la pagina dell’evento sul sito Apple da Safari su iPhone o iPad ed effettuare un tap sul logo Apple. A questo punto si verrà catapultati nell’esperienza in AR che consentirà anche di vedere da vicino l’invito Apple, cliccando sul pulsante “Object” presene in alto a sinistra.

Apple non è nuova a cose di questo tipo e negli ultimi anni si è spesso divertita con questi simpatici easter egg che spesso hanno rivelato qualche indicazione sui prodotti poi presentati.

Qualche ora fa è emersa l’indiscrezione secondo cui iPhone 12 potrebbe includere il Touch ID sul tasto laterale, sulla scia di quanto fatto con i nuovi iPad Air. A quanto pare però, oltre agli iPhone la società americana potrebbe anche presentare altri dispositivi, tra cui le AirPods Pro e le AirTags di cui si era parlato in precedenza.