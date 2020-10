L'invito dell'evento Apple del 13 Ottobre potrebbe aver già svelato uno dei nuovi prodotti

Continuiamo a parlare dell’evento Apple del 13 Ottobre, che ormai sta catalizzando le attenzioni di tutti gli addetti ai alvori ed esperti. Secondo alcuni leaker, il colosso di Cupertino potrebbe aver indirettamente confermato uno dei prodotti che saranno presentati nel corso del keynote, e che accompagnerà ovviamente iPhone 12.

Come mostriamo nel tweet presente in calce, pubblicato dal popolare leaker Jon Prosser, il cerchio che circonda il logo Apple ricorda a grandi linee gli AirTags, i localizzato GPS di cui si parla da tempo sul web e che Apple potrebbe svelare la prossima settimana.

Prosser nel tweet fa notare che il design dei piccoli bottoni sarà proprio identico al cerchio dell’invito: su di essi campeggerà il logo Apple, che li renderà riconoscibili. A giudicare dalle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, gli AirTags lavoreranno con l’applicazione Dov’è e potranno essere applicati su vari oggetti per consentire la loro localizzazione: emblematico è l’esempio del mazzo di chiavi, ma anche di un motorino. Non è chiaro che prezzo avranno, tanto meno se arriveranno in Italia, ma è indubbio che hanno suscitato l’attenzione di molti.

Nel frattempo, nella serata di ieri è emerso un altro rumor secondo cui anche HomePod Mini potrebbe essere della partita, ma quest’ultimo annuncio potrebbe toccare da lontano il nostro paese dal momento che Apple non ha portato nei negozi italiani nemmeno la prima generazione dello smart speaker basato su Siri.