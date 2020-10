IonQ annuncia la nuova generazione di computer quantistici

IonQ, una societa che si occupa di costruire hardware e software con tecnologia quantistica, ha appena annunciato la nuova generazione di computer quantistici ed ha aggiunto che saranno i più potenti mai costruiti. I nuovi dispositivi, che utilizzaranno la metrica volumetrica di IBM, saranno presto disponibili per tutti i consumatori.

Anche se l'azienda vuole convincerci che l'era dei computer quantistici è in arrivo, questa è appena nato e ci sono molti passi da fare e molti ostacoli da superare. Nella maggior parte dei compiti, i computer tradizionali li superano di molto, ma la promessa di capacità straordinarie rende i calcolatori quantistici il terreno di caccia delle grandi compagnie hi-tech.

Poiché la tecnologia è agli albori, ci sono diversi approcci e possono essere anche molto diversi tra lodo: IBM e Google utilizzano dei qubit superconduttori, D-Wave utilizza una tecnica di "tempratura" in cui i qubut sono raffreddati durante il funzionamento. IonQ utilizza un altro approccio ancora: le trappole ioniche.

La ragioni di questi differenti metodi risiede nel modo in cui vengono creati e manipolati i qubits, ma sopratutto nel tipo di errori che si producono quando vengono utilizzati. Molte compagnie stanno scommettendo che il miglior metodo per trattare questi "bug" sia aumentare il numero di qubit, altre, come IonQ, vogliono sviluppare qubit che siano meno fallaci e più stabili (come questo al silicio).

Il nuovo sistema di IonQ ha "solo" 32 qubit, rispetto ai 50 di Google e IBM, ma sono stati in grado di ridurre gli errori e raggiungere uno straordinario 99.9% di fedeltà. Trasposto nella metrica sviluppata da IBM restituisce un "volume quantistico" di quattro milioni, il più alto mai raggiunto da un computer quantistico. Ecco perché IonQ descrive la nuova generazione come la più potente mai creata.