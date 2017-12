iOS 11.2 ha corretto il bug dell'auto correttore con la parola 'it'

Sabato pomeriggio Apple ha distribuito a sorpresa iOS 11.2 , il secondo major update per il proprio sistema operativo mobile, che introduce Apple Pay Cash in iMessage e corregge anche alcuni fastidiosi bug segnalati dagli utenti.

Tra questi c'è anche il fastidioso problema riguardante l'autocorrettore, che rendeva praticamente impossibile per molti utenti scrivere le parola "it" ed "is", che venivano corrette contro il loro volere in "I.T" ed "I.S".

A quanto pare Apple, dopo aver diffuso diverse soluzioni homebrew, tra cui quella che prevedeva il reset completo della tastiera, ha affrontato il problema, fixandolo nell'aggiornamento insieme agli altri.

Pur non essendo estremamente grave, questo difetto era segnalato da molti come molto fastidioso durante la stesura dei testi.

Apple, pur non annunciandolo in via ufficiale all'interno del changelog, ha però affrontato la questione. A rivelarlo alcuni utenti su Twitter e Reddit, su cui hanno affermato che il pacchetto da 400 megabyte rilasciato sabato scorso ha finalmente messo una pezza sulla correzione automatica alla parola IT. Siamo sicuri che questa notizia spingerà molti a scaricare immediatamente l'aggiornamento, anche tutti quegli utenti italiani che avevano problemi con la scrittura dell'articolo "la". A riguardo non sappiamo se sia stato corretto o meno, ma vi invitiamo come sempre a segnalarcelo attraverso i commenti.