iOS 11.3 causa problemi anche con i display originali di iPhone 8?

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante il presunto blocco ai display di terze parti su iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, che ad alcuni sarebbero stati resi praticamente inutilizzabili a seguito dell'installazione di iOS 11.3.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple, che si è già contraddistinta per la presenza di una vasta gamma di bug che hanno spinto il gigante di Cupertino a rilasciare non pochi fix, starebbe causando problemi anche con i display originali. Questi ultimi ovviamente includono il tanto chiacchierato discusso chip proprietario di Apple, che permette al sistema operativo di identificare la componente interna e renderla riconoscibile dal dispositivo.

Secondo quanto riportato da Engadget, però, il problema sarebbe molto più ampio e non riguarderebbe solo iPhone 8 ed iOS 11.3, ma anche alcuni dispositivi basati su iOS 11.1 ed 11.2, presenti in vari mercati. In questo caso, il display originale sembra essere stato sostituito da un centro di assistenza di terze parti, ma nonostante ciò sembra smettere di funzionare il sensore di illuminazione ambientale che regola in automatico la luminosità.

Il problema, secondo quanto riferito dallo stesso sito, sarebbe da imputare al mancato pairing del chip, che evidentemente può essere effettuato solo nei centri autorizzati, i quali sono autorizzati ad agire direttamente sulla scheda logica del dispositivo.

La questione quindi sembra essere molto complessa, e da parte di Apple ancora non sono arrivati commenti.