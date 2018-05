iOS 11.4 dà un'altra spallata agli investigatori che tentano di sbloccare i dispositivi

Sin dal caso del killer di San Bernardino,Apple si è sempre detta contraria allo sblocco dei dispositivi degli indagati attraverso strumenti terzi, in quanto la ritiene una grave violazione della riservatezza delle persone. Nonostante ciò, però, alcune compagnie hanno sviluppato degli strumenti che consentono di accedere agli iPhone forzandoli.

Nell'ultima beta di iOS 11.4, però, Apple ha deciso di dare un'altra spallata alle forze di polizia, attraverso il lancio di una funzione chiamata "USB Restricted Mode" che è stata scovata nel codice del sistema operativo dai ragazzi di TechCrunch e MacRumors.

Quando attivata, il dispositivo iOS su cui è installato l'OS disabiliterà tutti gli accesso ai dati tramite la porta Lightning dopo una settimana che lo smartphone o tablet non è stato sbloccato o abbinato ad un computer, mentre la ricarica continuerà a funzionare regolarmente.

I ricercatori di Elcomsoft sottolineano come "una volta che l'iPhone o iPad sono stati aggiornati all'ultima versione di iOS, che supporta la funzione, il dispositivo disabiliterà la connessione dati USB sulla porta Lightning ad una settimana dallo sblocco manuale del dispositivo. Non è ancora chiaro se la porta USB sia bloccata se il dispositivo non è stato sbloccato con la password per sette giorni consecutivi; se il dispositivo non è stato sbloccato affatto (con password o dati biometrici); o se il dispositivo non è stato sbloccato o collegato ad un dispositivo o computer tramite USB con cui in precedenza è stato abbinato".

E' chiaro che si tratta di una mossa puramente strategica da parte di Apple, che attraverso questo modo va ad aumentare la sicurezza dei propri dispositivi, mantenendo ferma la propria posizione nei confronti di un tema quanto mai spinoso.

Qualora la modalità dovesse essere attivata, le autorità non saranno in alcun modo in grado di collegare gli iPhone agli strumenti di hacking per ottenere l'accesso, in quanto il più delle volte la scoperta delle password richiede più di una settimana.