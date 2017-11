iOS 11: il bug che impedisce di scrivere la parola 'i'

iOS 11 proprio non riesce a trovare pace, a conferma del fatto che il titolo di “versione più buggata di iOS” evidentemente non gli era stato conferito in maniera del tutto gratuita e casuale.

Nelle ultime ore è emerso un bug che ha a tutti gli effetti del clamoroso, perchè impedisce agli utenti di scrivere la parola “i”. Fortunatamente, però, riguarderebbe solo la tastiera in inglese, che non riconoscendo la parola, mostra una nuvoletta con un carattere Unicode strano, che non consente di chiuderla, rendendo di fatto impossibile la scrittura della parola in questione.

A quanto pare, però, il tutto sarebbe presente sia sugli iPhone basato su iOS 10 che iOS 11, ed anche su Mac. Uno dei possibili modi per ripristinare il problema è rappresentato dall’utilizzo di una tastiera secondaria, dal momento che il riavvio del dispositivo non fa rientrare il disservizio.

Il servizio clienti raccomanda di sostituire la parola “I” con “i” nel menù della tastiera presente nell’app impostazioni dei dispositivi.