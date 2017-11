iOS 11: in arrivo un fix per gli switch del Control Center?

, la nuova versione del sistema operativo di, è disponibile da circa due mesi ma nonostante ciò i problemi sono ancora tanti, così come le critiche degli utenti che continuano a segnalare bug e malfunzionamenti, a dispetto delle numerose patch rilasciate dalla società di Cupertino.

Uno di questi riguarda gli switch che consentono di disattivare il WiFi e Bluetooth direttamente dal Control Center, che nonostante la presentazione, non disattivano completamente i moduli relativi, ma sganciano semplicemente i dispositivi dalle connessioni attive.

Secondo quanto affermato da MacRumors, nell’ultima beta di iOS (la beta 2 di iOS 11.2 per la precisione, che è stata rilasciata nella giornata di ieri per gli sviluppatori), Apple starebbe testando un messaggio che avvisa gli utenti con una notifica del corretto funzionamento del pulsante, come mostrato dagli screenshot presenti in calce.

Questa modifica è attualmente in fase beta, il che vuol dire che nella versione finale potrebbe anche non essere presente.