iOS 11 è installato sul 52% dei dispositivi Apple a livello mondiale

, l’ultima versione del sistema operativo mobile di, sarebbe presente sul 52% dei dispositivi del colosso di Cupertino attivi a livello mondiale. A rivelarlo la pagina di supporto di iTunes, su cui sono stati aggiornati i dati sulla distribuzione dell’OS mobile.

Il 38% degli utenti, invece, continua ad usare iOS 10, mentre la restante parte (il 10%) resta ancorata alle versioni precedenti.

Nonostante i numeri che confermano una frammentazione praticamente vicina allo zero, se confrontata ad Android, iOS 11 ha fatto registrare l’adozione più lenta degli ultimi anni, con dati inferiori ad iOS 10 se si rendono in considerazione gli stessi periodo.

E’ probabile che il tutto sia da imputare ai numerosi bug riscontrati dagli utenti nelle ultime settimane, che hanno costretto il gigante di Cupertino a correre ai ripari con numerose patch che, però, non sembrano aver ancora risolto in toto i difetti. Di recente Apple ha anche rilasciato iOS 11.1, il primo major update per iOS 11, che ha introdotto nuove emoji, riportato l’App Switcher con il 3D Touch e corretto alcune falle di sicurezza.