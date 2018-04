iOS 11 presente sul 76% dei dispositivi compatibili, crescita dell'11% da gennaio

Come di consueto, Apple ha rilasciato i dati relativi alla distribuzione di iOS a livello mondiale. Le nuove statistiche mostrano una frammentazione in netto calo, ormai diventato un marchio di fabbrica dell'ecosistema della Mela, che spesso ha utilizzato tali numeri per attaccare la concorrenza rappresentata da Android.

I dati in questione, provenienti dal sito web dedicato agli sviluppatori di iTunes, mostrano che il 19 per cento dei dispositivi compatibili con iOS 11 continua ad eseguire iOS 10, mentre l'ultima versione è installata su una base del 76 per cento. Il numero è in aumento dell'11% rispetto a quelli rilasciati nel corso del mese di Gennaio, a dimostrazione del fatto che le patch ed i bug fix rilasciati dalla Mela nelle ultime settimane hanno convinto gli utenti ad aggiornare.

Nonostante ciò, però, gli analisti sottolineano come ci sia stato un leggero rallentamento del ritmo delle installazioni rispetto alle versioni precedenti.

Un ruolo fondamentale in tale rallentamento potrebbero avercelo avuto i numerosi bug e problemi segnalati da coloro che hanno installato iOS 11, che è già stata etichettata come la versione più buggata di sempre del sistema operativo di Apple.

Per fare un confronto, solo il 4,6 per cento dei dispositivi compatibili al momento è basato su Android Oreo (l'ultima versione), con il 4,1 per cento basato sulla build 8.0 e lo 0,5 per cento la 8.1, con Nougat, Marshmallow e Lollipop che restano ancora le più popolari, seppur rilasciate ormai qualche anno fa.